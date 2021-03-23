Реабилитация реки Дон оценивается в 90 млрд рублей

Экологическая реабилитация реки Дон может превысить 90 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова. В ведомстве уже разработана программа, главной целью которой является устранение дефицита воды и решение проблемы увеличения солености. Программа находится на стадии обсуждения.

«Не хочу никого пугать, но предварительно могу сказать, что она стоит порядка 90 с лишним млрд: 26 у нас есть и порядка 75 — это на сегодняшний день объем допфинансирования. Сейчас эта программа, объединяющая разные национальные проекты, комплекс мероприятий по этой проблеме. Мы занимаемся ее утверждением и поиском финансирования, чтобы приступить к последующей реализации»,— цитирует агентство господина Кириллова. Он также сообщил, что к реализации программы планируется приступить в 2022 году. Она будет масштабирована в 2023–2024 годы после выделения дополнительных средств. В целом программа экологической реабилитации Дона рассчитана до 2030 года.

Наталья Шинкарева