В 2020 году в Челябинской области не выявили санкционных продуктов

В Челябинской области в 2020 году впервые с введения продовольственного эмбарго в 2014 году не установлено ни одного факта ввоза через пограничные пункты «санкционных» продуктов. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Единственная партия польских яблок и грибов, выявленная на территории области, была обнаружена на Каширинском рынке.

Всего за время действия продэмбарго ведомство изъяло на Южном Урале 456,5 т растительной и 69,3 т животноводческой продукции, запрещенной к ввозу в РФ.