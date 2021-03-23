Около 3% россиян готовы переехать в Казань — опрос

Порядка 3% опрошенных россиян хотят переехать в Казань. Опрос с участием свыше 9 тыс. пользователей из всех регионов РФ провел сервис «Работа.ру».

Отмечается, что большая часть опрошенных россиян не готова переезжать в другие города в данный момент. 22% респондентов мечтают о переезде в Москву, 14% — в Санкт-Петербург, а 10% — в Сочи. Еще 8% жителей хотели бы переехать в Краснодар. Помимо Казани 3% россиян рассматривают для себя переезд в Калининград и Екатеринбург.

Из желающих переехать в Казань 60% опрошенных видят возможность построить здесь успешную карьеру, еще 42% хотят перебраться ради развитой инфраструктуры, а 31% выделили доступность рекреационных ресурсов.

"Ъ-Казань"