В ДГТУ начнут готовить биоинженеров, фармацевтов и провизоров

В Донском государственном техническом университете открылся Центр медицинских технологий, сообщает пресс-служба вуза. В нем будут готовить биоинженеров, фармакологов, провизоров и фармацевтов.

В сообщении уточняется, что биоинженеров, фармакологов и провизоров будут готовить на базе факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина», а фармацевтов — на базе колледжа ДГТУ. Первые образовательные программы по направлениям «Биоинженерия и биоинформатика» и «Фармация» будут открыты в 2021 году. «В перспективе на базе этих направлений в вузе будет открыт новый факультет»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева