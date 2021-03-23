Участнику акции 23 января в Петербурге дали два года условно

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу Андрею Ломову, которого обвиняли в применении насилия, не опасного для здоровья, к двум сотрудникам Росгвардии (ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В преступлении он ранее сознался и раскаялся, отметив, что не имел умысла причинить боль сотрудникам, а «поддался общему настроению».

Господин Ломов имеет семерых детей, по месту жительства и на работе характеризуется положительно. Он просил учесть смягчающие обстоятельства, что суд и сделал, отметим отсутствие отягчающих. В итоге Андрею Ломову дали два условного срока с двумя годами испытательного. Гособвинитель просил три года в колонии-поселении.

Олег Дилимбетов