Тамбовчанин получил 24 года за убийство и изнасилование школьницы

Суд в Тамбовской области приговорил 36-летнего жителя Котовска к 24 годам колонии строгого режима за произошедшее в марте 2020 года убийство и изнасилование 13-летней школьницы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Он признан виновным по трем статьям: убийство малололетней (ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — казнь, замененная пожизненным заключением), насильственные действия сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ, до двадцати лет тюрьмы), умышленное повреждение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ , до двух лет)

Первоначально следователи считали, что осужденный причастен лишь к убийству. По появившейся сразу после трагедии версии, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино Тамбовского района он сбил KIA Ceed школьницу, которая возвращалась домой с дискотеки в местном Доме культуры. После этого водитель проверил, что она мертва, положил тело в багажник и якобы выбросил в водоем. Однако потом эта инфрмация не подтвердилась. «Фигурант не признавал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений и пытался ввести в заблуждение следствие, выдвигая различные версии произошедшего»,— объяснили в СКР.

После работы с показаниями свидетелей, результатами судебно-медицинской, генетической и других экспертиз следователи пришли к выводу, что преступление произошло на почве сексуального насилия

По окончательной версии, с которой согласился и суд, водитель KIA действительно проезжал по селу вечером 7 марта, однако, не совершал наезда на девочку. Увидев ее на обочине, он остановился, вышел из машины и «в целях подавления сопротивления» несколько раз ударил школьницу по голове, после чего затащил на заднее сиденье, предварительно разбив и выбросив ее сотовый телефон. В машине водитель ударил ребенка монтировкой по голове, совершил в отношении нее, по формулировке СКР, «насильственные действия сексуального характера», а потом задушил шнуром от зарядки. Тело девочки мужчина увез в Котовск и закопал в лесу.

Помимо 24 лет строгого режима, тамбовчанин приговорен к еще одному году ограничения свободы, также он должен выплатить матери и отцу погибшей по 1 млн руб. компенсации морального вреда каждому.

«На завершающей стадии расследования подсудимым была выдвинута версия о причастности к убийству школьницы двух неизвестных мужчин, по просьбе которых он только привез школьницу в безлюдное место, а позже вывез и закопал ее тело. Однако и эта версия не нашла объективного подтверждения»,— рассказали также в СКР.

В марте 2020-го в поисках школьницы были задействованы около 600 волонтеров и местных жителей, к мероприятиям привлекались водолазы, которые два дня безрезультатно исследовали дно реки Цна в районе села Бокино.

В СКР отметили, что психолого-сексолого-психиатрическая не нашла у осужденного психических отклонений.

Сергей Калашников