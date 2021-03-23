В Рыбинске водитель автобуса в наркотическом опьянении насмерть сбил велосипедиста

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» завершило расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, совершившего наезд на 70-летнего велосипедиста, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. По данным пресс-службы, водитель автобуса «ПАЗ», находясь в наркотическом опьянении, насмерть сбил велосипедиста 13 августа 2020 года около 8 часов утра на Переборском тракте в районе деревни Пригородная.

Отмечается, что водитель маршрутного автобуса, перевозивший пассажиров по пригородному маршруту, превысил установленный скоростной режим движения в населенном пункте на 25 км/ч. В результате нарушения ПДД, водитель совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части. Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных травм.

В ходе следствия обвиняемый пояснил, что накануне принял неизвестную таблетку, думая, что это энергетик. Водитель отрицает факт употребления наркотиков.

Водителя обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области уточнили, что в настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова