В Ярославле судят женщину за передачу ребенка приемным родителям

В Ярославле Ленинский районный суд начал рассмотрение дела в отношении 35-летней жительницы Ярославля, которая отдала своего ребенка в чужую семью, сообщили в пресс-службе суда. По данным областной прокуратуры, женщину обвиняют по п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что уголовное дело возбуждено и в отношении приемных родителей девочки из Удмуртии.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в апреле 2014 года ярославна узнала о своей беременности и решила скрыть ее от биологического отца, потому что приняла решение отказаться от ребенка после рождения. В прокуратуре рассказали, что женщина опубликовала в интернете объявление о том, что готова отдать новорожденного сразу после родов. Откликнулась супружеская пара из Удмуртии. После рождения они забрали ребенка и увезли его с собой.

Впоследствии биологический отец узнал о произошедшем. В 2020 году он приехал в город Ижевск, забрал своего ребенка и обратился в правоохранительные органы.

Алла Чижова