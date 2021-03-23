Благоустраивать Нижний Новгород после зимы начнут с 5 апреля

Месячник по благоустройству Нижнего Новгороде после зимы пройдет с 5 апреля по 15 мая, сообщили в пресс-службе администрации. За это время планируют вывезти мусор, покрасить заборы, привести в порядок мемориалы и кладбища, разбить клумбы и высадить цветы.

«Основная нагрузка ляжет на коммунальные и дорожные службы. И, конечно, мы будем благодарны жителям города, которые захотят нам помочь и примут участие в субботниках»,— сообщил глава города Юрий Шалабаев. Даты субботников объявят позднее — их выберут с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу и погодных условий.

Такой месячник проводят в Нижнем Новгороде ежегодно. В 2020 году за это время из города вывезли более 92,5 тыс. кубометров мусора, отремонтировали 256 детских площадок и 59 спортивных, ликвидировали 166 несанкционированных свалок. В прошлые годы участие в субботниках принимали в среднем до 17 тыс. нижегородцев.

Анастасия Еремина