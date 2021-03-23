«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА: ставки с повышенными коэффициентами на матч 23 марта

23 марта ярославский «Локомотив» примет ЦСКА в 4-м матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 250 котировок на этот матч. На победу «Локомотива» в основное время можно поставить за 2.80, на ничью — за 3.80, на победу ЦСКА — за 2.45, на то, что оба вратаря коснутся шайбы в первые 2 минуты игры, — за 1.75, на незасчитанный гол — за 4.00, на гол в пустые ворота — за 2.90, на тайм-аут обеих команд — за 3.80.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на хоккеистов обеих команд. На то, что шайбу забросит Петерссон или Ткачёв, можно поставить за 2.40, на гол Коршкова в третьем периоде — за 7.50, на гол и ассист Шалунова — за 5.00, на то, что Слепышев наберет очки в первом периоде, — за 5.50.

Егор Коршков

Коршков — один из самых результативных игроков «Локомотива». В 7 матчах плей-офф Чемпионата КХЛ Егор записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов. На то, что Коршков наберет очки в третьем периоде, можно поставить за 4.70, на гол во втором периоде — за 8.00, на гол и ассист — за 9.50, на гол, голевую передачу и удаление — за 20.00.

Константин Окулов

В 7 матчах плей-офф Чемпионата КХЛ нападающий ЦСКА забросил 1 шайбу и отдал 5 голевых передач. На гол Окулова во втором периоде можно поставить за 8.00, на гол и голевую передачу — за 7.00, на дубль — за 16.00, на то, что Константин наберет очки в третьем периоде, — за 3.55.

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