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БСЗ сократил чистую прибыль на полмиллиарда

АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) опубликовало финансовую отчетность за 2020 год. Выручка общества составила 8,202 млрд руб. (в 2019-м — 8,168 млрд руб.). Чистая прибыль — 758,2 млн руб. против 1,185 млрд руб. годом ранее.

Березниковский содовый завод — один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России, его доля на товарном рынке составляет около 15%. Ранее 95,84% уставного капитала предприятия принадлежали входившему в «Башхим» АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Однако после перехода БСК в государственную собственность в конце прошлого года основным акционером Березниковского содового завода стало Росимущество.

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