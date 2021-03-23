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Суши и роллы – удобный перекус для каждого

Заскучали по восточной кухне? А, может, впервые хотите попробовать вкус оригинальных японских блюд? Предлагаем заказать аппетитные суши и роллы с доставкой на дом. Не нужно беспокоиться о покупках или свежести продуктов. Просто выберите любимые блюда из ассортимента ресторана Farfor в Челябинске и наслаждайтесь аутентичным вкусом Востока в одиночку или вместе с друзьями, коллегами или родственниками.


Экзотическая еда с доставкой на дом


Среди большого разнообразия сервисов, предлагающих заказать роллы, есть те, что вызывают доверие благодаря:

  1. Безупречному качеству блюд.
  2. Действительно быстрой работе курьерской службы.
  3. Широкому ассортименту позиций (с новинками и популярными хитами).
  4. Качественному обслуживанию.
Всем перечисленным критериям отвечает ресторан Farfor. Предлагаем убедиться в этом и заказать роллы. Каждое блюдо готовится исключительно после появления заявки, никаких полуфабрикатов или замороженных заготовок! Все свежее и вкусное!

Чем побаловать себя сегодня


В меню ресторана предложены классические роллы и запеченные, есть рецепты, рассчитанные на любителей аутентичных блюд, вегетарианцев и людей, предпочитающих пикантные новинки. В зависимости от индивидуальных настроений можно выбрать один из несколько роллов в сете, 1/2 порции или супераппетитные в размере XXL. Вместе с каждым заказом курьер привезет все необходимое: палочки, соевый соус, васаби и имбирь (по количеству персон).

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