Суши и роллы – удобный перекус для каждого

Заскучали по восточной кухне? А, может, впервые хотите попробовать вкус оригинальных японских блюд? Предлагаем заказать аппетитные суши и роллы с доставкой на дом. Не нужно беспокоиться о покупках или свежести продуктов. Просто выберите любимые блюда из ассортимента ресторана Farfor в Челябинске и наслаждайтесь аутентичным вкусом Востока в одиночку или вместе с друзьями, коллегами или родственниками.



Экзотическая еда с доставкой на дом

Среди большого разнообразия сервисов, предлагающих заказать роллы, есть те, что вызывают доверие благодаря:

Безупречному качеству блюд. Действительно быстрой работе курьерской службы. Широкому ассортименту позиций (с новинками и популярными хитами). Качественному обслуживанию.

Всем перечисленным критериям отвечает ресторан Farfor. Предлагаем убедиться в этом и заказать роллы . Каждое блюдо готовится исключительно после появления заявки, никаких полуфабрикатов или замороженных заготовок! Все свежее и вкусное!

Чем побаловать себя сегодня

В меню ресторана предложены классические роллы и запеченные, есть рецепты, рассчитанные на любителей аутентичных блюд, вегетарианцев и людей, предпочитающих пикантные новинки. В зависимости от индивидуальных настроений можно выбрать один из несколько роллов в сете, 1/2 порции или супераппетитные в размере XXL. Вместе с каждым заказом курьер привезет все необходимое: палочки, соевый соус, васаби и имбирь (по количеству персон).