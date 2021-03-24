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В Ассоциации развития возвратного лизинга заявили о важности регулирования рынка возвратного лизинга на государственном уровне

Ассоциация развития возвратного лизинга,основываясь на профессиональном мнении делового сообщества, субъектов предпринимательства, осуществляющих лизинговую деятельность на рынке, считает необходимым создание единой прозрачной платформы законодательного регулирования с едиными стандартами регулирования лизинговых услуг. В связи с чем, на сегодняшний день, обсуждение и принятие ФЗ № 586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности» в Ассоциации считают одним из главных направлений деятельности. .


Что такое возвратный лизинг


Механизм возвратного лизинга представляет собой разновидность финансовой аренды (лизинга) (§6 главы 34 ГК РФ), при которой продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель. Речь идет о ситуации, при которой лицо продает принадлежащую ему на праве собственности вещь лизингодателю, получает от последнего на основании такой продажи финансирование; при этом указанная вещь остается во владении лизингополучателя, который продолжает пользоваться ею с тем условием, что после полной выплаты всех лизинговых платежей право собственности на эту вещь вернется к лизингополучателю.

Суть проблемы


Основной проблематикой отрасли возвратного лизинга в Ассоциации полагают отсутствие упорядоченного регулирования, комплексной системы защиты физических лиц от злоупотреблений недобросовестных компаний, пользующихся непрозрачными правилами регулирования в данной области. Внедрение на высшем уровне законодательных норм будет способствовать устранению коллизий практики применения в данной сфере деятельности и обеспечит интересы всех участников рынка

Понимая важность положительных изменений, которые способен принести ФЗ №586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности», Ассоциация развития возвратного лизинга в течение 2019 и 2020 годов направляла обращения в различные государственные органы, в том числе:

  • Государственную думу;
  • ОНФ;
  • Администрацию президента;
  • Генеральную прокуратуру;
  • Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  • Совет федерации;
  • Союз потребителей.

В марте 2021 года руководство Ассоциации обратилось к первому заместителю председателя правительства РФ Белоусову А. Р. и ООД «Народный фронт «За Россию» с просьбой рассмотреть инициативу Ассоциации о проведении встречи по вопросам совместного обсуждения проблем рынка возвратного лизинга участниками рынка лизинговых услуг для ускорения рассмотрения ФЗ №586986-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности».

Ассоциация развития возвратного лизинга готова всесторонне способствовать освещению данной сферы, обсуждать проблемы с представителями власти и принимать непосредственное участие в разработке проектов законодательных актов и отраслевых стандартов в целях достижения оптимального результата как для добросовестных участников рынка, так и для потребителя лизинговых услуг, что является основным и приоритетным направлением в деятельности Ассоциации.

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