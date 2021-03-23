Оператор ТЦ «Космопорт» из Самары опять судится с «Ашаном»

ООО «Виктор и Ко Мега Парк» подало новый иск к французской продуктовой сети Auchan. Сумма исковых требований превышает 56,2 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

С чем именно связано требование взыскать с ООО «Ашан» указанной суммы, не сообщается. Заседание по делу пройдет в апреле в Арбитражном суде Московской области.

В феврале текущего года указанный суд полностью удовлетворил иск ООО «Виктор и Ко Мега Парк» о взыскании очередной задолженности ООО «Ашан» за пользование торговыми площадями самарского ТЦ «Космопорт». Задолженность французской компании составила 55,4 млн руб. Продуктовая сеть регулярно нарушает обязательства по оплате аренды помещений данного торгового комплекса.

Георгий Портнов