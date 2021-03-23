Автомобили Lada получат новую мультимедиа EnjoY Pro

«АвтоВАЗ» объявил о создании новой мультимедийной системы для своих автомобилей — комплекса EnjoY Pro, который будет устанавливаться на модели Lada.

Система Lada EnjoY Pro объединила в себе «Яндекс.Авто», Apple CarPlay и Android Auto, что позволит каждому пользователю выбирать наиболее подходящий для него вариант взаимодействия с автомобилем и смартфоном. Мультимедиа поддерживает управление через 8-дюймовый тачскрин, физические кнопки на центральной консоли, клавиши на руле и голосовые команды.

Для Lada EnjoY Pro заявлены технология объемного звука Arkamys, которая настроена с учетом особенностей салона каждой из моделей «АвтоВАЗа» с новой мультимедиа. Загрузка операционной системы и приложений начинается уже при разблокировке дверей с брелока ключа автомобиля, а не при запуске двигателя как это происходит обычно.

Какие модели Lada получат новую мультимедийную систему и когда начнутся продажи автомобилей с Lada EnjoY Pro пока не сообщается.