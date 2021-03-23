ВТБ увеличил кредитование крупного бизнеса в Татарстане почти на четверть

ВТБ в Татарстане в 2020 году увеличил кредитный портфель крупного бизнеса на 23% — до 34 млрд руб. При этом весь корпоративный кредитный портфель на 1 января составил 72 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба ВТБ в Татарстане.

В частности, как отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина, банк подписал кредитное соглашение с «Татэнерго» на модернизацию Заинской ГРЭС, а также профинансировал строительство крупнейшего торгового центра в Татарстане KazanMall.

В сегменте среднего и малого бизнеса портфель кредитов ВТБ в Татарстане вырос на 7% — до 38 млрд руб. Из этой суммы 17,2 млрд руб. приходятся на финансирование в рамках программ господдержки МСБ. В том числе около 7 млрд руб. банк выдал по программе льготного кредитования, реализуемой с Минэкономразвития РФ («Программа 1764»), и 6,8 млрд руб. — по программе льготного кредитования агропромышленного комплекса Минсельхоза РФ («Программа 1528»).

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Татарстане за 2020 год вырос на 19% и на 1 января текущего года достиг 182,2 млрд руб. Из них 110,2 млрд руб. составляет кредитный портфель физлиц, увеличившийся за год на 16%. В том числе на ипотечные кредиты приходится 71,5 млрд руб. (прирост за год - 21%), на кредиты наличными — 32 млрд руб. (+12%), автокредитование – 5 млрд руб. Всего за прошедший год жители региона оформили в ВТБ кредиты на 55,5 млрд руб., это на 22% превышает объем выдач за 2019 год

Портфель привлеченных средств в ВТБ Татарстана увеличился на 17% и достиг 179,5 млрд руб., из которых 111 млрд руб. составляют средства физлиц. Их портфель за год вырос на 20%. Портфель привлеченных средств юрлиц увеличился с начала года на 13% и на 1 января составил 68,5 млрд руб. В частности, портфель средств МСБ вырос на 30%, до 48 млрд руб.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"