Промышленное производство в Ростовской области выросло на 11,5%

В январе — феврале 2021 года индекс промышленного производства в ростовской области составил 111,5%, сообщает пресс-служба Ростовстата.

Как отмечается в сообщении, наибольший рост был отмечен в добывающем секторе региона (+79,7% к январю — февралю 2020 года). В обрабатывающем секторе производство выросло на 7,7%, в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении — +15%, водоснабжения организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — +19,7%. «Увеличился выпуск продукции в металлургическом и химическом комплексах, стройиндустрии, пищевой и швейной промышленности, и ряде подотраслей машиностроения»,— сообщает пресс-служба.

Наталья Шинкарева