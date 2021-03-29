Когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая

Так и 2020 год заставил нас найти потрясающую альтернативу несложившимся путешествиям. Безусловно, эта ситуация позитивно повлияла на развитие внутреннего туризма, предложений от новых отелей стало невероятно много. Но больше всего вдохновили на отдых фотографии в инстаграме, на которых люди в купальниках позировали на фоне белоснежных сугробов в LES Art Resort. Проверили на своем опыте: если после парной лежать на шезлонге с коктейлем в руке и смотреть на открытый бассейн с морской водой, можно забыть и о сгоревших билетах, и о закрытых границах, и о ситуации в мире в целом.

SPA-центр «AQUARIUM» с морской водой

Да и дышится легче, как только делаешь первые шаги по LES Art Resort, дорожки которого застланы специальным мягким покрытием, напоминающим настоящую траву. В этом оазисе не встретишь автомобилей, только бесшумный экокар для особенных случаев, а чтобы было удобно перенести вещи в номер, вы всегда можете найти на парковке специальные тележки, как в аэропортах. Как только слышишь от персонала задорное испанское «Hola!», погружаешься в атмосферу праздника и беззаботности. Будто бы приехал в гости к друзьям: администраторы подробно рассказывают обо всех активностях отеля и понимающе повторяют по несколько раз режим работы SPA-центров, ресторанов и развлекательных клубов для тех, кто сразу не может переварить такое количество информации, ведь мозг здесь расслабляется моментально. Особенно приятно, что LES Art Resort работает по системе Hola clusive и все развлечения, как и трехразовое питание, уже включены в стоимость проживания, которая зависит только от размещения. Гости могут выбрать идеальный вариант для себя: уютные номера, виллы, семейные таунхаусы и даже специальные сьюты для гостей с питомцами. Если своих животных у вас нет, зоотерапию обеспечат два очаровательных оленя Холмс и Ватсон, которых можно покормить и погладить два раза в день под присмотром сотрудника отеля.

«Бэмбитерапия» в LES Art Resort

Территория LES Art Resort поражает и своими масштабами: не забудьте взять карту, чтобы найти все интересные локации и арт-объекты или, например, понять, какой из открытых бассейнов с пресной водой, а какой с морской. Поплавать под открытым небом можно даже в сильный минус, а потом как следует отогреться в традиционной русской бане. Тем, кто не готов к экстремальным температурам, больше подойдет крытый SPA-комплекс AQUALES: сауна, хаммам, соляной грот, гидромассажная ванна и самый большой бассейн в Подмосковье... Здесь можно провести полдня, пробуя все новые и новые виды релаксации!

Townhouse «FAMILIA»

И как же приятно после расслабляющего SPA вернуться в просторный номер, где все такое уютное и мягкое: пол, кровати, халаты и тапочки... Отдельно хочется отметить размер ванной комнаты: целый девичник может одновременно краситься напротив зеркала и собираться, например, на ужин в ресторан высокой кухни Gallery Les Ole, работающий по системе a la carte. Такой вариант можно оставить для особенного случая, потому что питание по системе «шведский стол», которое уже входит в стоимость проживания, постоянно пополняется новыми блюдами и даже за несколько дней не успевает надоесть! Приверженцы правильного питания оценят выбор диетических блюд, а те, кто приехал не ради здорового образа жизни,— возможность богемно начать утро с бокала шампанского! Для нас завтраки в LES Art Resort — это особенное время: возможно, из-за того, что огромные панорамные окна наполняют все пространство теплым светом, или из-за шикарной подборки музыки, которая задает настроение на целый день... А возможно, из-за того, что в это время тебя охватывает предвкушение насыщенного и яркого дня! И вот вы уже бронируете VR-картинг или дорожку в боулинге, выходите на прогулку, чтобы рассмотреть уникальную коллекцию растений со всего мира или случайно найти ту самую книгу в booksharing, обсуждаете план действий и расписание анимации.

В LES Art Resort может захотеться вернуться в детство! Для самых маленьких здесь создана отличная инфраструктура: множество площадок для игр, baby-клуб, игровые автоматы, экоогород и мини-зоопарк. Родителей ждет настоящий релакс, пока дети будут увлечены мастер-классами днем или танцевать на детской дискотеке вечером.

LES Art Resort идеально подойдет тем, у кого иногда появляется мысль «хочу уехать подальше от всего, расслабится и посмотреть на природу». Хотя «подальше» может и не получиться: отель расположен всего в 70 км от МКАД. Но если вы хотите устроить себе интересное путешествие, по дороге можно посетить исторические места воинской славы или заехать посмотреть очаровательный Можайский кремль.

Мы уверены, что будем приезжать в LES Art Resort на выходные и после открытия границ, чтобы наслаждаться оздоровительными программами, безупречным сервисом, зеленой территорией, теплой атмосферой и счастливыми лицами гостей отеля. Уверена, что эти отдохнувшие лица мы еще встретим в ресторане Les Ole в центре Москвы, где постояльцам LES Art Resort предоставляется 20-процентная скидка на меню и возможность снова прочувствовать концепцию «Love Enjoy Smile» даже за пределами отеля и вспомнить лучшие моменты отличного отдыха!

Ресторан «LES OLE», Москва, ул.Петровка 23/10 стр.5

Подробная информация и бронирование: +7 (495) 414-17-15

sales@lesresort.ru

www.lesresort.ru