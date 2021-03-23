Москалькова вмешалась в дело задержанных в Нижнем Новгороде чеченцев

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила Генеральную прокуратуру проверить обстоятельства задержания в Нижнем Новгороде чеченцев Салеха Магомедова и Исмаила Исаева, обвиняемых в пособничестве незаконным бандформированиям. Как сообщили в аппарате омбудсмена, в марте к госпоже Москальковой обратилась мать обвиняемых Зара Магомедова. Она заявила, что ее сыновей больше месяца держат в чеченском СИЗО по сфабрикованному делу, а она сама все это время живет в страхе. Зара Магомедова попросила Татьяну Москалькову помочь вернуть ей сыновей. Как выяснил “Ъ”, уголовное дело изъято прокурором из районного отдела следственного управления СКР по Чеченской Республике и находится на проверке у прокурора республики.

Как рассказал “Ъ” адвокат Александр Немов его подзащитным Салеху Магомедову и Исмаилу Исаеву инкриминировали пособничество незаконному военному формированию по ст. 208 УК РФ. Следствие полагает, что в июне 2020 года они дважды возили в станицу Ассиновскую Серноводского района Чечни продукты для участников бандформирования Аслана Батюкаева, известного как амир Хамзат и ликвидированного в январе 2021 года.

По словам адвоката, доказательств нет, обвинение построено на показаниях свидетелей, которые обвиняются по той же статье.

Реальным поводом для преследования молодых чеченцев защитники считают отказ сотрудничать с правоохранительными органами Чечни. Исмаил Исаев был администратором оппозиционного Telegram-канала «Осал Нах 95». Вместе с Салехом Магомедовым его впервые задержали в апреле 2020 года. По словам адвоката, до конца мая их продержали «в подвалах полка Кадырова», а в конце мая выпустили на условиях сотрудничества с правоохранительными органами Чечни, предложив помогать выявлять несогласных с властью и гомосексуалистов. Однако они бежали из республики, и их объявили в розыск.

В Нижнем Новгороде двух чеченцев задержали 4 февраля и в статусе свидетелей доставили на допрос в Гудермес, после чего их задержала местная полиция и увезла в районный отдел полиции. Там задержанные отказались от защиты и дали признательные показания о содействии бандформированию. Позднее обвиняемые заявили, что неизвестный мужчина в гражданском убеждал их отказаться от защиты и обещал, что в качестве наказания они получат максимум три года тюрьмы, в противном случае им дадут максимальные сроки заключения. Исмаил Исаев сообщил адвокату, что признательные показания они дали под пытками.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород