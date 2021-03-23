Для поликлиник и больниц Башкирии разработают единый дизайн

Министерство здравоохранения Башкирии объявило о разработке дизайна для медучреждений республики. Фасадные вывески, входные группы, стойки информации, стенды, вывески и таблички во всех поликлиниках и больницах будут оформлены в едином стиле, помещения зонируют, сообщает пресс-служба министерства. В ведомстве считают, что новое оформление сделает обращение в поликлиники «более приятным и адаптированным под потребности пациентов». Жителям республики предлагается принять участие в разработке дизайна и присылать свои предложения.

Дарья Кучеренко