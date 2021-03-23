Прошедшая зима в Казани стала самой холодной за последние десять лет

Минувшая зима в Казани оказалась самой холодной с сезона 2009-10. Об этом на пресс-конференции заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Сказать, что была небывало холодной, будет неправильно, так как в принципе подобные температуры бывали. Но сказать, что она была самой холодной за последнее десятилетие — это действительно так», — отметил господин Аухадеев.

По его словам, самым теплым днем минувшей зимы было 25 января, а самым холодным — 23 февраля.

"Ъ-Казань"