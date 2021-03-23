Новая сцена Пермской оперы подорожала на 5 млрд рублей

Проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета находится на завершающей стадии. Об этом сегодня на заседании правительства Прикамья сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Сам объект должен быть готов к 2024 году.

Общая стоимость проекта, по информации, представленной краевым минкультом, сейчас оценивается в 15 млрд руб. «Мы не закладываем здесь наших региональных денежных средств, а работаем с федерацией по получению финансирования», — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что на возведение новой сцены Пермской оперы потребуется около 10 млрд руб. Тогда планировалось, что 73% этой суммы будут направлены из федерального бюджета.

На заседании обсудили еще ряд «культурных» строек. Как рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в 2021–2022 годах планируется отремонтировать фасад Театра-Театра (165,8 млн руб.), провести текущий ремонт его малой сцены (24,8 млн руб.), кроме того, сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт большого зала и фойе учреждения (5 млн руб.). На 2021–2023 запланирована реставрация фасада нынешнего здания Пермского театра оперы и балета (64,5 млн руб.).