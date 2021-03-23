Поставщик питания из Энгельса подозревается в уклонении от уплаты 45 млн руб. НДС

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Саратовской области возбудил уголовное дело по факту уклонения организации, которая занимается оптовым сбытом мяса и мясных продуктов, от уплаты НДС в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следственных органов, оптовик (по информации «Ъ-Средняя Волга», речь идет об ЭПО «Покровское», владельцем которого является Олег Подборонов) создал схему с участием четырех аффилированных ему индивидуальных предпринимателей. Они применяли упрощенную систему налогообложения и не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость. Следствие полагает, что они получили на свои банковские счета денежные средства за продукты питания и услуги организации питания в сумме свыше 350 млн руб., однако оптовик не отразил эти сведения в налоговых декларациях за 2018 год как доход аффилированных организаций, что позволило ему клониться от уплаты НДС на сумму свыше 45 млн руб.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Ковалева