В Башкирии от COVID-19 умерли 337 человек

В Башкирии за сутки прирост заболевших коронавирусом составил 110 человек, сообщает региональное министерство здравоохранения. Всего с начала пандемии выявлены 31 487 больных COVID-19. В стационарах лечатся 312 пациентов, 37 из них — в тяжелом состоянии, семеро — на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 4 765 человек.

За сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составило 337 человек.

За минувшие сутки также выявлено 113 заболевших внебольничной пневмонией.

Майя Иванова