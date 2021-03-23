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На Дону в листе ожидания на вакцинацию от COVID-19 находятся 32 тыс. человек

В Ростовской области более 30 тыс. человек находятся в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев во время заседания организационного комитета по проведению на территории Ростовской области в 2021 году Года первичной медико-санитарной помощи, которое транслируется онлайн.

«В листе ожидания приличное количество людей, 32 тыс. человека. Это связано и с поступлением вакцины, и мы знаем, что это основная причина. Но точно известно, что вакцины в большем объеме будут поступать в ближайшее время», — сказал глава региона. Он уточнил, что сейчас область ожидает поставки 22,8 тыс. доз вакцины, прибавив, что запланированы и более крупные поставки. «Обращаю внимание на готовность каждого пункта вакцинации на прием людей»,— сказал он.

Наталья Шинкарева


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