Валентина Терешкова вновь возглавит ярославский список «Единой России»

В Ярославской области на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы региональный список партии «Единая Россия» снова возглавит действующий депутат Государственной думы, космонавт Валентина Терешкова, сообщает сетевое издание «Ярновости» со ссылкой на свои источники в центральном исполнительном комитете «Единой России».

Валентина Терешкова с 2008 года по 2011 год была депутатом Ярославской областной думы от партии «Единая Россия». С 2011 года она является депутатом Госдумы от этой партии.

Предполагается, что в первой тройке регионального списка будет еще один действующий депутат Госдумы Илья Осипов.

Антон Антонов