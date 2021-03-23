Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько стоит аренда места в «гибком офисе» и сколько таких рабочих мест доступны в Москве.

Рабочее место в коворкинге вместо традиционного офиса стало понятным форматом рынка деловой недвижимости. В городе сейчас доступны для аренды почти 9 тыс. рабочих мест в 72 коворкингах. Их средняя заполняемость держится в пределах 75%. Но все же сегмент еще только развивается, и пока «гибкие офисы» можно встретить лишь в 34 районах столицы.

По данным аналитиков портала ЦИАН, аренда места в «гибком пространстве» составляет около 13% от среднего дохода работника и достигает почти 15 тыс. руб. Цена, конечно, во многом зависит от того, в каком округе и районе города нужно арендовать рабочее пространство, а также от оператора, предоставляющего услугу. Самые дорогие предложения сконцентрированы в Центральном округе, в среднем стоимость рабочего места здесь составляет около 28 тыс. руб.

Примерно в одной ценовой категории идут лоты Северного, Северо-Восточного и Западного округов. Их стоимость варьируется от 16 до 20 тыс. руб.

Самые доступные варианты расположены на юго-востоке и северо-западе города. Казалось бы, жителям этих округов повезло: для тех, кто собирается работать в коворкинге, нужно предусмотреть бюджет всего 5% от планируемого дохода, но не все так просто.

За доступной ставкой стоит минимальный объем доступного предложения коворкингов и весьма аскетичные условия в них. Оператор по существу предоставляет только стол, стул и интернет. Такие опции, как клининг, наличие кухни, ресепшн, зоны отдыха в данных случаях не предусмотрены. Речь идет о самых простых кабинетах без излишеств, они вполне подходят для автономной работы, но все же не предназначены для проведения совещаний и встреч.