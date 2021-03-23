Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему издание Le Figaro рекомендовало Казахстан к посещению в 2021 году, каким туристам придется по душе путешествие в эту страну и какие блюда обязательно нужно попробовать.

Сегодня Казахстан! Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список из 21-й дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году. Чтобы было понятно, дестинация — это совокупность инфраструктуры и услуг, которые подобраны и увязаны таким образом, дабы соответствовать потребностям и ожиданиям туристов. Определяется все это с приоритетом в сторону сельского и экологического направлений. В случае с Казахстаном — степного и горного.

Мои воспоминания, связанные с Казахстаном, — это коварные степные дороги или отсутствие таковых, ночевки в теплых юртах, запах костра, смешанный с ароматом жареной баранины, и фантастически огромные звезды под музыку Pink Floyd, или что вы там предпочитаете, не важно.

Это настоящее приключение для любителей адреналина и новых ощущений, хотя есть и другой Казахстан — гламурный с суперкомфортными отелями пляжами уникальными спа-процедурами, неторопливыми пешими или конными прогулками, дегустациями местных деликатесов и так далее.

И еще один Казахстан — кусочек моего сердца — это, конечно же, Тянь-Шань. Небесные горы с высочайшими вершинами, ледниками, озерами, водопадами, заливными лугами. Наиболее радушно горы встречают гостей с мая по октябрь: здесь и пьянящий аромат растений, и ковер цветов, и невероятная россыпь ягод.

Казахская кухня по-домашнему сытная, достаточно жирная, но по-своему изумительная. Казахи любят и действительно умеют готовить мясо, выпечку, молочные продукты. Обязательно попробуйте главные местные блюда: бешбармак, манты, плов, куырдак, конскую колбасу — казы, рыбу горячего копчения — это очень вкусно!