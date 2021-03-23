В Сочи открывается новый театр «В игре» 9 апреля на территории игорной зоны «Красная Поляна» начинает работу новый концептуальный театр «В игре». Театр расположится на втором этаже «Казино Сочи» по адресу пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51.

Театр уникален своим форматом, в котором каждый зритель находится близко к сцене. Ведь благодаря небольшой площади дистанция между актером и зрителем минимальна. Это дает возможность зрителю стать непосредственным участником происходящего "здесь и сейчас", максимально прочувствовать настроение и эмоции актеров и по-настоящему погрузиться в атмосферу.

Зрителям театра «В игре» будут представлены преимущественно малые формы театрального искусства: моноспектакли, творческие вечера, модные антрепризы и многое другое.

Главный зал «Вельвет» вмещает 500 зрителей, большая сцена «Баллрум» - 1000 человек. В комплекс театра войдут также медиастудия, гримерные, welcome зоны, где будет организован классический театральный буфет.

«Появление театра на территории игорной зоны «Красная Поляна» - это дополнительная точка притяжения туристов в горный кластер Сочи. Сейчас здесь есть все – горнолыжные курорты, рестораны, аквапарки, многочисленные отели и даже несколько казино. Не хватает только настоящего театра, где будут представлены самые разные постановки с участием лучших актеров нашего времени. Театр готовит для ценителей классического театрального искусства массу ярких постановок и концертов. Мы уже провели переговоры со многими артистами и получили единогласный положительный отклик на эту идею. С большим энтузиазмом начинаем этот проект и надеемся найти отклик как у жителей нашего города, так и у его гостей», - рассказывает арт-директор игорной зоны «Красная Поляна» Волгина Елена.

9 апреля театр «В игре» открывает свой первый сезон эксклюзивной постановкой Сергея Белоголовцева и Николая Добкина.

Сергей Белоголовцев – актер театра и кино, режиссер, шоумен, телеведущий, федеральный посол Чемпионата мира по футболу 2018, а также участник таких знаменитых проектов как ОСП студия, 33 квадратных метра, Свадебный генерал, Игра в кино и др.

Николай Добкин– мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, импровизатор, автор музыки к фильмам «Турецкий гамбит», «Чужие», «Дом Солнца» и др., участник популярного дуэта Reflections Duo.

Программа вечера построена на стихах Сергея Белоголовцева, Андрея Вознесенского, Александра Галича, Михаила Анчарова и др., песнях Николая Добкина на стихи Сергея Белоголовцева и Сергея Плотова. А также зрителей ждет много пародий на исполнителей музыки разных времен, смешных историй из жизни, со съемок фильмов и передач, веселых рассказов. И все это в сопровождении музыкальных импровизаций Николая Добкина.

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