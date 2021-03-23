Уголовное дело в отношении «цапковского» Вячеслава Цеповяза и его жены возвращено следователю

Заместитель прокурора Ростова-на-Дону Александр Жаков возвратил в органы следствия уголовное дело в отношении «цапковских» Вячеслава Цеповяза, Владимира Алексеева, а также Наталии и Ивана Стришних, обвиняемых в совершении вымогательства, сообщил адвокат Генрих Хачатуров, представляющий интересы потерпевшего Александра Исюка.

В своем постановлении Александр Жаков указал на необходимость устранить нарушения, допущенные, по мнению заместителя прокурора, в ходе предварительного следствия. В частности, по мнению представителя прокуратуры, следствием не полностью выяснены обстоятельства получения денежных средств потерпевшим Исюком, а также передачи денег обвиняемым. Кроме того, господин Жаков указал на то, что Владимиру Алексееву и его защитнику было представлено мало времени для ознакомления с материалами уголовного дела. Адвокат Генрих Хачатуров не видит реальных оснований для возврата дела следствию. По его мнению, действия прокуратуры приведут к тому, что суд не сможет продлить меру пресечения в виде домашнего ареста Наталье и Ивану Стришним. Решение Александра Жакова будет обжаловано, заявил адвокат.

Анна Перова, Краснодар