Компания AFI Development может купить казанский «Парк Хаус»

Израильская компания AFI Development Льва Леваева может купить сеть торговых центров «Парк Хаус», включая казанский ТРЦ. Об этом сообщает “Ъ”.

Отмечается, что в данный момент стороны ведут переговоры. Помимо ТЦ в Казани предполагается покупка двух центров в Москве и по одному объекту в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.

Издание уточняет, что помимо израильской компании на покупку сети есть и другие претенденты. Однако их имена не называются.

Сеть торговых центров «Парк Хаус» была создана в период с 2003 по 2006-е годы. Она принадлежит нидерландской компании Atrium European Real Estate.

"Ъ-Казань"