В 2020 году из Пермского края уехали 70 711 человек

В прошлом году из Пермского края уехали 70 711 человек, приехали — 65 681 человек. Миграционный отток составил 5030 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

Чаще всего из Пермского края уезжали в регионы Южного, Уральского и Центрального федеральных округов. Наиболее привлекательными территориями для жителей Прикамья стали Краснодарский край, Московская и Свердловская области, миграционный отток в которые составил 723, 487 и 436 человек соответственно.

Миграционный отток из Пермского края в страны СНГ составил 371 человек. Наибольшее число мигрантов выехали в Украину, Узбекистан и Армению, на фоне заметного притока мигрантов из Таджикистана.

Со странами дальнего зарубежья также зафиксирована миграционная убыль, большую часть которой составляли мигранты, выбывшие в Индию и Германию (62 и 51 человек соответственно).