В Петербурге в отделении полиции повесили плакат с призывом «давить русофобию»

В Санкт-Петербурге в 70-м отделе полиции обнаружили листок «морально-психологической подготовки», в котором говорится об «антироссийских исследовательских структурах и их негативном влиянии на общеполитическую ситуацию в Российской Федерации». Внимание «Фонтанки» на него обратил депутат законодательного собрания Борис Вишневский. На афише есть рисунок мужской руки, которая душит змею с надписью «русофобия», а оригиналом этого изображения является нацистский плакат, отмечает «Медиазона».

В информационном листке ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказывается об иностранных аналитических центрах, якобы готовящих людей, которые «в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений» и занимаются «аккумуляцией разного рода потенциальных коллаборационистов, как правило, прозападной и либеральной ориентации».

Организации, ведущие деятельность против России, разделили на три группы. К продвигающим русофобию отнесли Институт Кеннана, к ведущим деструктивную деятельность — Фонд Сороса и Фонд Егора Гайдара. Противниками государства посчитали и правозащитные организации, к которым в полиции отнесли Human Rights Watch, Amnesty International и «Мемориал» (организация признана иностранным агентом).

О поправках к законам об иностранных агентах читайте в материале “Ъ” «Беспрецедентное наступление на наши гражданские и политические права».

Марина Царева, Санкт-Петербург