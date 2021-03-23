Коронавирус в Черноземье: 36 умерли, 649 заболели за день

15 марта 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 231 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксировано 649 новых случаев заболевания (всего 231 799), в том числе:

Белгородская область +87 новых заболевших, всего выявлено 33 587 случаев за время пандемии, умерли всего 538 пациентов;

+87 новых заболевших, всего выявлено 33 587 случаев за время пандемии, умерли всего 538 пациентов; Воронежская область +209, всего 73 490, умерли 2 317;

+209, всего 73 490, умерли 2 317; Курская область +97, всего 33 247, умерли 533;

+97, всего 33 247, умерли 533; Липецкая область +92, всего 26 906, умерли 500;

+92, всего 26 906, умерли 500; Орловская область +63, всего 31 942, умерли 498;

+63, всего 31 942, умерли 498; Тамбовская область +95, всего 28 627, умер 391.

За последние сутки в шести областях Черноземья зафиксированы 38 случаев летального исхода пациентов с коронавирусом

15 пациентов умерли в Воронежской области, шестеро в — в Курской. По пятеро — в Липецкой и Орловской областях. Трое умерли на Белгородчине, еще двое — на Тамбовщине. Число скончавшихся в макрорегионе теперь составляет 4 777.

Болезнь за последние сутки победили 690 жителей Черноземья (всего 208 057), в том числе:

Белгородская область +63 новых выздоровевших, всего 31 174;

+63 новых выздоровевших, всего 31 174; Воронежская область +240, всего 68 057;

+240, всего 68 057; Курская область +103, всего 29 984;

+103, всего 29 984; Липецкая область +188, всего 23 405;

+188, всего 23 405; Орловская область +64, всего 29 222;

+64, всего 29 222; Тамбовская область +32, всего 26 215.

В России за последние сутки выявлено 8 457 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 474 610. Выздоровели и выписаны за сутки 10 860 человек (всего 4 088 045), скончались за сутки 427 пациентов с коронавирусом (всего 95 818).

Сергей Калашников