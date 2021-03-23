Более 4 млрд рублей инвестиций в технику

Итоги работы агропромышленного комплекса Липецкой области в 2020-м году стали ориентиром для постановки задач развития АПК в новом сельскохозяйственном сезоне. Состояние озимых, структура посевных площадей, целый ряд других актуальных вопросов требуют серьезного анализа экспертов для того, чтобы отрасль двигалась вперед. Об этом рассказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Один из главных показателей работы аграриев - объем валового производства сельхозпродукции в денежном выражении. По итогам 2020 года по словам Bujhz Артамонова, он увеличился на 27 млрд руб. и превысил 162 млрд. в сравнении с предыдущим периодом. Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) составил 106,6%.

Фото: пресс-служба

Многие показатели в аграрном секторе Липецкой области выросли по сравнению с 2019-м годом. Прирост наблюдается как в животноводстве, так и в растениеводстве. В частности, липецкие аграрии вышли в лидеры среди российских регионов по урожайности зерновых, намолотив в среднем 54,5 центнера с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур стал рекордным за всю историю Липецкой области - 4,3 млн тонн. Лидирует регион в стране и по объему производства овощей в теплицах: в минувшем году их собрано 149 тыс. тонн. О позитивных результатах отчитались и переработчики.

Главным же достижением агропромышленного комплекса региона глава Липецкой области Игорь Артамонов назвал заметное улучшение благосостояния селян. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве по итогам 2020 года достиг среднеобластного показателя – 36,8 тыс. руб.

Фото: пресс-служба

И мы не будем останавливаться на достигнутом. Планируем и в дальнейшем добиваться высоких результатов в социально-экономическом развитии, продолжая при этом заботиться, прежде всего, о благополучии жителей»

По информации регионального управления сельского хозяйства, в новом сельскохозяйственном сезоне первостепенное внимание будет уделено возделыванию сахарной свеклы, рапса и сои. Липецкие аграрии готовы к проведению сезонных полевых работ: несмотря на сложности из-за пандемии в прошлом году профильные предприятия региона закупили техники на рекордную сумму - 4,2 млрд. руб. Всего приобретено 129 тракторов и 108 зерноуборочных комбайнов. Посевная обеспечена семенами, минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами. Причем цена на дизельное топливо для аграриев осталась на уровне прошлого года.