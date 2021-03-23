В расписании Большого Савино появились рейсы Пермь — Ереван

В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы из Перми в Ереван (Армения). Перелеты будет выполнять перевозчик Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»). Первый вылет назначен на 28 марта. Полетная программа сформирована до 18 апреля. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям.

Напомним, сейчас из Перми осуществляются международные рейсы в две страны — Турцию и ОАЭ. В конце февраля глава регионального минтранса Андрей Алякринский сообщил, что прорабатывается вопрос о возобновлении прямых перелетов из столицы Прикамья в Армению и Таджикистан.