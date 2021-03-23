В Татарстане осудят обвиняемую в покушении на убийство 1,5-годовалого ребенка женщину

Алексееевский райсуд Татарстана в ближайшее время приступит к рассмотрению дела местной жительницы, которая обвиняется в покушении на убийство собственного 1,5-годовалого сына (ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д» ч.2 ст. 105 УК РФ) и оставлении его в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, сам инцидент произошел в ночь на 13 января 2021 года. Следствие считает, что обвиняемая, будучи в нетрезвом виде, привела своего сына и четырехлетнюю дочь в неотапливаемый сарай, а позже она ушла домой вместе со старшим ребенком, а младшего оставила.

В результате ЧП мальчик получил общее переохлаждение и тяжкий вред здоровью, а девочка — обморожение правой кисти.

В пресс-службе добавили, что обвиняемая «не смогла довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего сына», поскольку ее мать своевременно обнаружила ребенка и спасла его от смерти.

Вину женщина признала частично. Сейчас она находится под арестом.

"Ъ-Казань"