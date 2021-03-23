В Хакасии рабочего рудника затянуло в ленточный конвейер

Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства гибели 33-летнего рабочего ООО «Абаканский рудник» в городе Абаза. Как рассказали в ведомстве, которое проводит проверку, инцидент произошел вечером 22 марта на 200-м глубине. Машинист конвейера убирал рабочее место. Рабочего затянуло под нижний ролик ленточного конвейера, подающего руду в емкостный бункер. От полученных телесных повреждений рабочий скончался на месте. «В настоящее время выполняются мероприятия по установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в СКР.

Илья Николаев