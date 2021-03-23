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Аллее в Уфе присвоят имя архитектора Маргариты Куприяновой

Одной из аллей в Черниковке будет присвоено имя Маргариты Куприяновой, главного архитектора Черниковска. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

С такой инициативой в администрацию Уфы обратился депутаты госсобрания от фракции ЛДПР Вячеслав Рябов. По его словам, оптимальным вариантом могла бы стать аллея по улице Первомайской на участке от Дворца молодежи УГНТУ до остановки «Детская библиотека», которую также проектировала Маргарита Куприянова.

Проект решения горсовета Уфы о присвоении аллее имени Куприяновой в настоящий момент разрабатывается Главархитектурой.

Анна Соколова


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