На Кубани выявлено 119 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 41462 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 730,5.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 31 человека, в Сочи — 12 новых заболевших, в Новороссийске — 6 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2233 летальных случая, 36297 человек выздоровели, из них за последние сутки — 114 человек.

Анна Перова, Краснодар