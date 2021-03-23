23 марта, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На Кубани выявлено 119 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 41462 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 730,5.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 31 человека, в Сочи — 12 новых заболевших, в Новороссийске — 6 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2233 летальных случая, 36297 человек выздоровели, из них за последние сутки — 114 человек.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

пресс-релиз

Профиль пользователя