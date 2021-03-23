«Салаватгазонефтехимпроект» вносит изменения в ЕГРЮЛ

Проектный институт «Салаватгазонефтехимпроект» (принадлежит ООО «Газпром нефтехим Салават») направил в межрайонную инспекцию ФСН заявление «о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе изменений, внесенных в учредительные документы», следует из материалов «СПАРК-Интерфакс». Заявление должно быть рассмотрено до 29 марта.

Собеседник "Ъ-Уфа" полагает, что изменения в ЕГРЮЛ могут быть связаны с продажей проектного института. Вероятным покупателем называется ООО «Русхимальянс».

В пресс службе «Газпром нефтехим Салават» информацию о продаже проектного института «Ъ-Уфа» не подтвердили и не опровергли.

«Салаватгазонефтехимпроект» специализируется на комплексном и трехмерном проектировании промышленных объектов, техсопровождении закупок оборудования и строительно-монтажных работ и так далее. По итогам 2019 года выручка проектного института составила 699,1 млн руб., прибыль оценивалась в 26,7 млн руб.

«Русхимальянс» зарегистрирован в 2016 году в Ленинградской области. По 50% в уставном капитале компании принадлежат ООО «Газпроминвест РГК» (входит в структуру «Газпрома») и АО «Русгаздобыча», которое связывали с Аркадием Ротенбергом.

Анна Соколова