Власти региона планируют завершить реформу межмуниципальных перевозок до конца года

Реформу межмуниципальных перевозок в Прикамье планируется завершить до конца текущего года. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края сообщил министр транспорта региона Андрей Алякринский. По его словам, до 1 января 2022 года в крае будет внедрена новая маршрутная сеть, а с перевозчиками по всем 185 межмуниципальным маршрутам будут заключены брутто-контракты, что позволит установить на маршрутах регулируемые тарифы и обновить подвижной состав (на момент начала исполнения контракта все автобусы перевозчика должны быть не старше года).

Реформа стартовала в 2020 году. На первом этапе было разработано семь новых оптимальных маршрутов, которые обеспечивают доступ жителей к социальной инфраструктуре и медицинским учреждениям. Такие маршруты появились в Губахе, Орде, Суксуне, Октябрьском, селе Ашап, Осе, Гремячинске и Уинском. С компаниями, которые выполняют перевозки по этим маршрутам, были заключены долгосрочные контракты (до 2025 года), по условиям которых их работа оплачивается за автопробег.

На втором этапе, который начался в конце прошлого года, на регулируемые тарифы перешла часть пригородных маршрутов Пермской агломерации (Гамово, Горный, Краснокамск, Кондратово). Третий этап (с 1 июня 2021 года) предполагает перевод на новую транспортную модель еще 37 маршрутов Пермской агломерации, а во второй половине года на нее перейдут оставшиеся 133 маршрута.

Напомним, аналогичная транспортная реформа была проведена в краевой столице. Она включала разработку новой маршрутной сети и заключение долгосрочных контрактов с частными транспортными компаниями, а также внедрение тарифного меню и ЕСОП. На данный момент в Перми реализованы все три этапа реформы.