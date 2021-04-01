Разведчики Восточной Сибири

Для красноярского нефтедобывающего предприятия «Славнефть-Красноярскнефтегаз» этот профессиональный праздник стоит в одном ряду с Днем нефтяника. Пятнадцать из двадцати лет своей деятельности компания занималась геологоразведкой на Куюмбинском месторождении в Эвенкийском районе Красноярского края. Сегодня извлекаемые запасы нефти этого уникального участка превышают 300 млн тонн. Но несмотря на то, что месторождение уже введено в промышленную эксплуатацию, геология остается значимым направлением работы предприятия. Эвенкия до сих пор не раскрыла все богатства своих кладовых.



Сколько-нибудь серьезные работы по поиску нефти и газа в Эвенкии начались в конце 60-х годов прошлого века, с созданием в 1968 году треста «Красноярскнефтегазразведка». В апреле 1971 года заместитель министра геологии РСФСР утвердил проект бурения Куюмбинской параметрической скважины № 1 глубиной 3 500 метров в Байкитском районе Эвенкии. К тому времени геофизики уже открыли так называемый Куюмбинский вал – геологическое поднятие в отложениях нижнего палеозоя, где, по предположениям ученых, могла быть нефть. Первая скважина должна была подтвердить научный прогноз. Однако по счастливой случайности место ее бурения пришлось изменить.

Всем известно, что навигация на Подкаменной Тунгуске крайне скоротечна. Не успеешь вовремя доставить груз – все: жди следующей весны. Так и произошло в мае 1972 года. Не смогли капитаны дотянуть баржи с буровой установкой и прочим экспедиционным скарбом до места, указанного на карте, испугались отмелей. Всего-то полтора-два километра «недостача», а попробуй перетащи многотонное оборудование по бездорожью! В итоге 10 августа 1972 года бурение скважины Куюмбинская-1 началось не там, где планировали, а куда успели доставить оборудование. Немногие верили в успех, но через год на глубине 2 319 метров скважина вскрыла газовый горизонт. Это и был момент истины. Бурение продолжилось до глубины 2 526 метров, а 15 ноября 1973 года из недр была добыта первая эвенкийская нефть.

К слову сказать, позднее экспедиция все же смогла доставить буровую установку до искомого места, однако пробуренная там скважина Куюмбинская-3 оказалась сухой. Кстати, та же скважина Куюмбинская-1 установила, что Куюмбинского вала, предсказанного учеными, не существует в природе. Прошло немало времени, прежде чем специалисты научились достаточно точно определять строение недр, а полвека назад скважины бурились почти вслепую.

В последующие 10 лет на участке пробурили 19 разведочных скважин, и только три из них оказались продуктивными. Не удавалось не то что подтвердить промышленные запасы нефти, даже выявить и окунтурить перспективные зоны нефтенакопления: не было оборудования, которое бы справилось с настолько сложным объектом. Куюмбинские скважины законсервировали до лучших времен – почти на 15 лет.

В 1997 году нефтегазовая компания «Славнефть» получила право геологического изучения, разведки и добычи на пяти лицензионных участках в Эвенкии. Для их разработки было создано дочернее общество – «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Это событие стало началом возрождения геологической отрасли в Красноярском крае.

Первые годы стали временем тяжелой работы и колоссального воодушевления. До сих пор поиск углеводородов и их добыча велись только в Западной Сибири, в совершенно других геологических условиях, с относительно молодыми отложениями. Все понимали, что уникальность Куюмбинской площади заключается в древнейшем рифейском нефтепродуктивном комплексе. Вести бурение целенаправленно, точно зная, что скважина обязательно даст приток нефти, было проблематично – для этого модель месторождения была недостаточно изучена. Главная задача геологов «Славнефть-Красноярскнефтегаза» заключалась в том, чтобы ее создать.

Именно тогда компания «Славнефть» основала собственный научно-исследовательский центр в Твери, который и сегодня по уровню обработки сейсмоданных является одним из передовых в стране. Специалисты центра имели большой опыт работы с карбонатными породами, входили в число ведущих сейсмиков в стране. Благодаря открытию исследовательского центра эффективность геолого-разведочных работ на Куюмбе увеличилась в разы. Практически каждая скважина давала промышленный приток нефти. В 2004 году впервые в истории красноярской нефтяной отрасли здесь пробурили горизонтальную скважину протяженностью полкилометра. Началось разведочное бурение на втором лицензионном участке – Терско-Камовском, где первая скважина сразу дала промышленный приток около 60 т нефти в сутки. После 30 лет изучения эвенкийские недра наконец продемонстрировали свои возможности.

Запуск в 2017 году магистрального нефтепровода привел к изменению направления деятельности «Славнефть-Красноярскнефтегаза» – из геолого-разведочного предприятие стало добывающим. Но и по сей день геологоразведка не утратила своей роли, а геологическая служба предприятия постоянно растет. Геологи точно знают, что перспективы эвенкийских месторождений огромны и изучены далеко не до конца. Каждый участок обладает своими характеристиками, параметрами, разновозрастными продуктивными пластами, и каждый требует своего подхода. Куюмба – только первый «золотник» на данной территории. Рядом находится Терско-Камовский участок, где уже ведется эксплуатационное бурение. Абракупчинская, Кординская, Подпорожная площади – первые исследования показали, что нефть там тоже есть, и есть перспективы.

Перед геологами «Славнефть-Красноярскнефтегаза» стоят важные задачи, от успешного решения которых, как и 20 лет назад, зависит укрепление ресурсной базы Восточной Сибири. Но если в начале века в геологии еще велика была роль человеческой интуиции, современные специалисты в первую очередь опираются на аналитические расчеты и цифровые технологии, создавая гидродинамические и геологические 3D-модели, воспроизводя процессы, происходящие на глубине более 2 500 метров. При этом романтический ореол вокруг профессии не убавился. Геологи остаются такими же неутомимыми исследователями и первопроходцами. А это значит, они обязательно справятся со всеми вызовами, а «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ждут годы плодотворной работы и достижений во всех направлениях.