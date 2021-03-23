Главный приоритет – счастливый клиент компании

АО «Екатеринбурггаз» существенно повысило качество обслуживания клиентов. Компания провела анализ уровня удовлетворенности среди потребителей. Жителям, у которых проходило сервисное обслуживание, предлагалось оценить профессионализм слесарей и специалистов контакт-центра.



В 2019 году в рамках конкурса профессионального мастерства был проведен аудит работы районных Производственных управлений. Тогда средняя оценка сотрудников была «удовлетворительно». Сейчас практически все клиенты оценили работу слесарей на 4,5 из 5, а работу специалистов контакт-центра АО «Екатеринбурггаз» – на твердую пятерку.

Напомним, что с начала 2021 года в АО «Екатеринбурггаз» заработал единый контакт-центр, принимающий заявки потребителей газа. Теперь любой клиент независимо от района обслуживания может позвонить по единому номеру +7-912-04-00-004 и за минуту оформить заявку на вызов слесаря или получить необходимую консультацию.

Популярным онлайн-каналом среди клиентов остается Интернет-приемная на сайте компании http://www.ekgas.ru/feedback/. За 2020 год в Интернет-приемную поступило более 3000 обращений.

«АО «Екатеринбурггаз» непрерывно стремится к тому, чтобы каждый потребитель газа в столице Урала получал качественное газоснабжение и был доволен качеством наших услуг. Наш главный приоритет – счастливый клиент. Для повышения качества оказания услуг проходит модернизация сервисов, регулярно проводятся аудиты и повышение квалификации персонала. В середине марта стартовало дополнительное обучение слесарей по специально разработанной программе эффективного взаимодействия с клиентами. Благодаря предпринимаемым мерам, степень удовлетворенности среди абонентов растет, и мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент компании был доволен сервисом на 100%», – рассказал генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.