В Сочи сотрудники полиции и ФСБ задержали наркодилера

В Центральном районе города-курорта Сочи сотрудники МВД и ФСБ задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков посредством почтовой связи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозрительные письма, отправителем которых числился 22-летний местный житель, были изъяты в одном отделении почтовой связи города Сочи. Всего сотрудники правоохранительных органов обнаружили 13 конвертов, внутри которых находились фрагменты бумаги с нанесенным на них налетом неизвестного вещества. Экспертиза показала, что находящееся в конвертах вещество является сильнодействующим синтетическим наркотическим средством общей массой более 0,1 гр. Выяснилось, что молодой человек приобретает наркотики через сеть интернет, а затем рассылает их покупателям по почте. При досмотре злоумышленника полицейские обнаружили почтовый конверт, в котором находились фрагменты бумаги с нанесенным на них наркотическим веществом общей массой более 0,5 гр.

Анна Перова, Краснодар