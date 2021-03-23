На Дону с 2025 года планируют развивать местную авиацию

С 2025 году в Ростовской области планируется начать развитие аэропортов местных воздушных линий. Это следует из плана реализации третьего этапа стратегии развития регионального транспортного комплекса до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Отметим, что в плане второго этапа, принятого в 2016 году, развитие аэропортов местных воздушных линий тоже было включено, но результатом этого мероприятия должно было стать улучшение качества услуг. В третьем этапе целью является осуществление грузопассажирских авиаперевозок.

Среди мероприятий в документе обозначены также развитие сети авиационных маршрутов аэропорта «Платов», восстановление пассажирских причалов в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове, развитие инфраструктуры водного транспорта и реализация инвестпроекта «Строительство Багаевского гидроузла» и другое.

Напомним, стратегия развития транспортного комплекса была обозначена в 2011 году.

Наталья Шинкарева