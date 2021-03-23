«Дизайн оказался достаточно лаконичным»

23 марта сборная России проведет первый матч отборочного тура чемпионата мира. Первым соперником команды Черчесова будут футболисты Мальты. До начала этой встречи была официально представлена новая форма сборной России. За представлением следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Первый соперник у сборной России далеко не самый сильный, найти интригу в матче с Мальтой сложно, но внимание болельщиков нужно как-то привлекать, и РФС искренне пытается это делать.

В этот раз форму футбольной сборной страны представили в Tik Tok.

Для людей неподготовленных зрелище было неожиданное, но в духе времени. Во время эфира были различные конкурсы, челленджи, показывали даже, как футболисты играли в футбол с садовыми гномами.

Для более консервативных болельщиков был организован эфир на спортивном федеральном канале «Матч ТВ», где уже без юношеских подскоков, пытались вспоминать, какая форма была, у сборных СССР и России. Даже всерьез обсуждали, насколько легче стала форма, которую теперь делают, применяя технологии XXI века.

Но Александр Самедов, который сам не один год выступал за сборную, быстро объяснил, почему технологии здесь не важны: «Кто-то говорит, что становится легче, но я думаю, что футболист, когда потеет или обливается водой, он не ощущает этого, она все равно становится мокрая и тяжелая».

Что касается непосредственно дизайна, то он в итоге оказался достаточно лаконичным.

На белом фоне две полоски чуть ниже линии груди — синяя и красная в цвета российского флага.

Та же окантовка на рукавах и слева, у сердца, наш двуглавый орел. Актер Денис Косяков, который был гостем во время этого шоу, увидев форму, не удержался от небольшого троллинга: «“Это форма красивее моих детей!»” — Такая реакция должна быть — “Потрясающе! Она красивая, как Дзюба!” Дзюба же красивый? Шикарная форма».

Теперь дело за малым — футбольной сборной Росси нужно взять в трех матчах с Мальтой, Словенией и Словакией 9 очков, вот это будет действительно красиво.