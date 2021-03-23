Губернатор Сергей Морозов вывел управление по общественным проектам под прямое подчинение главе региона

Во вторник на заседании штаба по развитию региона губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 19 марта начальником управления по общественным проектам администрации губернатора назначена Наталья Чередова, которая до этого момента была заместителем руководителя аппарата Общественной палаты Ульяновской области.

«Пришло время попросить ее вернуться из общественной палаты. Прошла интересную карьеру от машинистки до ученого и представителя органа власти. Сегодня она будет занимать высокую должность. Управление будет подчиняться напрямую губернатору», – подчеркнул Сергей Морозов.

Согласно официальной структуре, размещенной на официальном сайте администрации губернатора, управление по общественным проектам до настоящего времени находилось в непосредственном подчинении первого заместителя губернатора Александра Костомарова, курирующего внутреннюю политику региона.

Наталья Чередова до перехода в аппарат общественной палаты работала в администрации губернатора в блоке внутренней политики, занимала пост начальника отдела по взаимодействию с политическими партиями.

Сергей Титов, Ульяновск