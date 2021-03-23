В прошлом году компания «Полюс» направила на природоохранные мероприятия полмиллиарда рублей, в том числе 200 млн рублей на очистку воды. Благодаря этому удельный объем забора свежей воды из природных источников снизился на 16,5% - до 0,217 кубометров на тонну переработанной руды. В компании намерены и в дальнейшем снижать объемы водозабора, повышать эффективность очистки сточных вод и увеличивать долю карьерной воды в структуре потребления. В частности в текущем и будущем годах «Полюс» рассмотрит варианты реконструкции очистных сооружений красноярского месторождения Благодатное и модернизации на Олимпиаде.



Сегодня, по данным компании, доля вторично использованной воды в производстве составляет 93% – такой показатель достигнут благодаря системе замкнутого водооборота на рудных активах. Около половины своих потребностей в воде компания закрывает за счет водопритока при разработке месторождений, а также дождевой и талой воды. Как итог – удельный забор воды из естественных источников на тонну переработанной руды с 2016 по 2020 годы снизился почти на треть – на 28%.

В 2019 году на «Полюсе» запущена Водная кампания – серия управленческих и технических инициатив, направленная на уменьшение объемов забора свежей воды и водосбережение в целом. Публикация Водного отчета, по словам генерального директора компании «Полюс» Павла Грачева, устанавливает новый стандарт прозрачности при использовании водных ресурсов в стране: – Как и другим горнодобывающим компаниям, вода необходима нам для обеспечения производственных процессов. Исходя из принципов устойчивого развития, мы стремимся ответственно и эффективно использовать природные ресурсы, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Максимальная прозрачность – необходимый компонент нашей работы в этой сфере.

На предприятиях компании «Полюс» экономия свежей воды из природных источников с 2016 года составила примерно 4 млн кубов

На производственных единицах компании в Красноярском крае постоянно проводятся мероприятия по сокращению объемов забора воды из естественных источников и увеличения ее повторного использования. Управляющий директор «Полюс Красноярск» Павел Ворсин отметил, что в производстве стараются максимально использовать ливневые, талые и поверхностные воды, попадающие в карьер, а также подземные воды – после откачки и очистки такая вода используется для технических нужд Олимпиадинского ГОКа.

– Сегодня карьерная вода составляет 66 % в общем объеме забора природной воды на предприятии. За качеством вод следит собственная аккредитованная санитарно-промышленная лаборатория. В распоряжении сотрудников более 200 единиц современного оборудования, 83 методики количественного химического анализа воды. «Полюс Красноярск» постепенно сокращает удельный расход свежей воды благодаря оборотным системам, способствующих ее рациональному использованию. Сегодня на Олимпиадинском ГОКе замкнутый водооборот составляет 97%, – рассказал Павел Ворсин.

Отметим, что отдельно в Водном отчете компании приводится оценка рисков дефицита водных ресурсов, то есть соотношения забора воды из поверхностных источников к доступным возобновляемым ресурсам. На красноярских месторождениях Олимпиада и Благодатное ситуация оценивается как «умеренная».

Подобный отчет, по мнению экологического сообщества, в будущем должен стать нормой и примером для других предприятий. Так председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что раскрытие данных об охране окружающей среды – один из критериев «экологической репутации» предприятий и в ближайшем будущем станет конкурентным преимуществом на рынке.