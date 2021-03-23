На директора челябинской компании завели дело уголовное дело из-за незаконного выкупа земли у мэрии

По материалам Контрольно-счетной палаты Челябинской области, полученным в ходе проведенной ревизии, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора ООО «Заповедник». Как сообщают в КСП, руководитель компании, используя подложные документы, арендовал, а потом выкупил участок земли в Челябинске без законных оснований. Ущерб бюджету областного центра от противоправных действий оценили как минимум в 115 млн руб. Оперативное сопровождение уголовного дела ведет УФСБ по Челябинской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Заповедник» (Челябинск) является покупка и продажа земельных участков. Директором компании является Иван Окольников, также возглавляющий еще несколько челябинских компаний. Ему принадлежит 16,5% в уставном капитале «Заповедника», еще столько же – Татьяне Окольниковой. Основным владельцем является депутат городской думы Виталий Рыльских.